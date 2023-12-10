Народний депутат Олександр Дубінський написав заяву, щоб пройти поліграф — після того, як зʼявилася інформації про його побиття в СІЗО.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Пройти поліграф Дубінському запропонували слідчі Лукʼянівського СІЗО.
- 6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського за підозрою в організації схеми виїзду за кордон. Йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.
- 13 листопада, після обшуків СБУ і ДБР нардепу Олександру Дубінському вручили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь рф.
- 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО на 60 діб без права на заставу.
- Адвокати Олександра Дубінського вдень 2 грудня повідомили, що їхнього підзахисного побили в СІЗО. У нардепа нібито множинні гематоми й підозра на перелом ребра.
- 3 грудня поліція перевірила повідомлення про те, що народному депутату Олександру Дубінському в СІЗО завдали тілесних ушкоджень. Судово-медичне дослідження не підтвердило інформації про його побиття.