Народний депутат Олександр Дубінський написав заяву, щоб пройти поліграф — після того, як зʼявилася інформації про його побиття в СІЗО.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Пройти поліграф Дубінському запропонували слідчі Лукʼянівського СІЗО.