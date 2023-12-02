Поліція отримала заяву про побиття нардепа Олександра Дубінського в СІЗО

Адвокати підозрюваного в державній зраді Олександра Дубінського вдень 2 грудня повідомили, що їхнього підзахисного побили в СІЗО.

Про це також написали на сторінці Дубінського в Telegram.

Адвокати заявили, що у Дубінського нібито множинні гематоми та підозра на перелом ребра. Вони вимагають перевести нардепа до слідчого ізолятора СБУ.

Тим часом у поліції Києва «Бабелю» підтвердили, що до них надійшла заява про побиття Олександра Дубінського. На місце виїхала слідчо-оперативна група.