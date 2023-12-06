Reuters: Країни ЄС передали Україні лише 480 тисяч боєприпасів з обіцяного мільйона

Країни Європейського Союзу розмістили замовлення лише на 60 тисяч артилерійських снарядів за схемою спільних закупівель ЄС, що входила у план постачання Україні мільйона боєприпасів. Із запасів армій ЄС взяли ще 300 тисяч.

Про це агентству Reuters повідомляють джерела, знайомі з цифрами.

20 березня країни-члени ЄС домовились закупити для України мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. 5 травня Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро допомоги на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.

Боєприпаси планували постачати із запасів армій ЄС, а також інвестувати у власне виробництво і замовляти снаряди у збройових компаній за схемою спільних закупівель.

Разом ці схеми дали близько 480 тисяч боєприпасів — це менше половини запланованого, і залишилося близько чотирьох місяців.

Дехто стверджує, що уряди кількох країн просто не підтвердили свою риторику про довгострокову підтримку України і не розмістили замовлення у виробників зброї.

Інші наполягають на тому, що промисловості потрібен час, щоб наростити та відновити виробництво таких артилерійських снарядів, які донедавна не вважали пріоритетними для сучасної війни.

6 вересня Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші вісім контрактів з виробниками на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів. Вони стосуються боєприпасів для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana. Розміри замовлень в EDA не уточнили. Але співрозмовники повідомили Reuters на умовах анонімності, що загальна кількість становить лише 60 тисяч снарядів.