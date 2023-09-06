У ЄС підписали перші контракти про спільні закупівлі боєприпасів для України

Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші вісім контрактів з виробниками на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів.

Про це повідомили у пресслужбі EDA.

Контракти стосуються боєприпасів для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

EDA

Заради дотримання юридичних зобовʼязань і захисту комерційної таємниці EDA не розголошує імен підрядників та цін і не коментує поточних переговорів.