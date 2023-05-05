Рада ЄС остаточно схвалила виділення мільярда євро на боєприпаси та ракети для України

Рада ЄС схвалила виділення допомоги у мільярд євро на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.

Про це йдеться на сайті Ради.

Держави-члени ЄС спільно закуплять допомогу у європейської оборонної промисловості.

«Нинішнє рішення — ще один важливий крок до постачання в Україну більшої кількості боєприпасів. Збройним силам України потрібна значна кількість боєприпасів для захисту українського народу та території. Їм потрібно швидко», — повідомив глава євродипломатії Жозеп Боррель.

Загалом військова допомога ЄС Україні сягнула €5,6 мільярда.

Рішення Ради ЄС підтримує спільні закупівлі боєприпасів і ракет у виробників, зареєстрованих у ЄС чи Норвегії. Ланцюжки поставок можуть включати організації, які створені або мають виробництво за межами Євросоюзу чи Норвегії.

Щоб мати право на відшкодування з Європейського фонду миру, контракти на закупівлю або замовлення на постачання повинні бути укладені до 30 вересня 2023 року в контексті чинного проєкту Європейського оборонного агентства (EDA) або в межах додаткових спільних проєктів із закупівель під керівництвом держави-члена.

Крім того, місія ЄС із військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) продовжує зміцнювати військовий потенціал ЗСУ — вона отримала €61 мільйон для фінансування обладнання, необхідного для навчань.