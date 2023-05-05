Концерн Rheinmetall заявив про можливість виробляти для України до 600 тисяч снарядів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік для подальшого постачання в Україну.
Про це заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер, передає Handelsblatt.
«Ми можемо виробляти до 600 тисяч снарядів на рік», — запевняє він.
Заява прозвучала після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона на завод Rheinmetall в Унтерлюсі.
ЄС пообіцяв постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік для захисту від окупантів.
«Ця мета має бути досягнута швидко, оскільки через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів», — сказав Бретон.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності. Видання Politico писало, що члени ЄС досі розмірковують, як саме реалізувати угоду.