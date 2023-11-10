Bloomberg: ЄС попередив, що «вкрай малоймовірно» виконає зобов’язання перед Україною щодо мільйона боєприпасів

Європейський Союз повідомив країнам-членам, що блок навряд чи виконає зобовʼязання надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, які знайомі з цим питанням.

Відповідно до планів ЄС зобовʼязався постачати Україні артилерійські боєприпаси протягом року. Спочатку з тих запасів, що має, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Вже минуло понад половину заявленого терміну, а ініціатива на теперішній момент досягла лише близько 30% від заявленої мети. І судячи з обсягу підписаних контрактів, ризикує її не досягти.