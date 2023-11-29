ЄС поставить Україні мільйон боєприпасів до кінця 2024 року. Обіцянку виконають із запізненням

Поставка мільйона боєприпасів для України забере більше часу, ніж очікувалося, але «обіцянка точно буде виконана».

Про це голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, виступаючи на телеканалі France Inter.

«Ми виконаємо свою обіцянку поставити Києву мільйон боєприпасів, але це забере трохи більше часу, ніж хотілося б. Кілька додаткових місяців, безсумнівно, знадобляться. Треба зробити все, щоб досягти цієї мети у 2024 році», — заявив Шарль Мішель.

За його словами, європейські лідери дуже рішуче налаштовані підтримати Україну. Мішель зазначив, що на грудневому саміті глави держав і урядів «сконцентрують значні зусилля на ухваленні додаткових рішень щодо підтримки України, як у фінансовому, так і у військовому плані».

Мішель зазначив, що останнім часом українська армія перетнула «надзвичайно важливий стратегічний елемент» Дніпро, а також «відновила контроль над своїми територіальними водами в Чорному морі».

«Ми бачимо, що без нашої підтримки ми не були б там, де ми є сьогодні, і питання не в тому, чи ми повинні зменшити цю підтримку, а в тому, як ми можемо прискорити і посилити її», — сказав голова Євроради.