Walmart відмовився від реклами на X після лайки Маска. Платформа готує нову рекламну стратегію

Найбільший роботодавець США мережа супермаркетів Walmart відмовилась від розміщення реклами на X після того, як власник соцмережі Ілон Маск облаяв рекламодавців.

«Ми не рекламуємось на X, оскільки ми знайшли інші платформи, які дадуть краще охоплення наших клієнтів», — сказав Reuters представник Walmart.

Газета Financial Times пише, що Х тепер прагне залучити малий і середній бізнес для підтримки свого рекламного бізнесу через вихід великих брендів. X подвоює інвестиції, щоб полегшити рекламні витрати дрібніших компаній, прагнучи компенсувати різкі втрати доходів від бойкоту великих рекламодавців.

Платформа вже налагоджує звʼязки з третіми сторонами. Х передасть частину продажу реклами американському маркетинговому стартапу JumpCrew.