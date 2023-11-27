Ілон Маск після звинувачень у антисемітизмі прибув до Ізраїлю

Американский мільярдер Ілон Маск приїхав в Ізраїль.

Про це повідомляють The Times of Israel та пресслужба премʼєр-міністра.

Ілон Маск зустрівся із премʼєром Біньяміном Нетаньягу і відвідав разом із ним південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканці. Там Маску розповіли історію вбивств у поселенні і показали наслідки атаки.

Маск має зустрітись із президентом Ісааком Герцогом і з родичами заручників, захоплених бойовиками. Від ізраїльського президента повідомлялося, що провідною темою розмов має бути боротьба зі зростанням антисемітизму в Інтернеті.