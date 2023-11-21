Маск подав до суду на Media Matters for America за звинувачення в антисемітизмі. Через її звіт в Х призупинили рекламні контракти

Корпорація Ілона Маска X (колишній Twitter) подала судовий позов проти громадської організації Media Matters for America, яка звинувачувала Х в антисемітизмі. У позові йдеться, що організація «маніпулювала» даними, щоб «знищити» платформу Ілона Маска.

Про це пише Bloomberg.

У скарзі корпорації X йдеться, що Media Matters «очорнює» її репутацію — вони нібито створили фейкові зображення, на яких розмістили рекламу Apple, IBM і Oracle поряд із пронацистським контентом. Після цього рекламодавці, такі як Disney, IBM, Comcast і Warner Brothers Discovery, зупинили рекламні витрати на платформі Х.

Компанія Маска стверджує, що Media Matters for America підробила зображення реклами «свідомо і зловмисно». У відповідь президент Media Matters Анджело Карузоне назвав позов Маска «несерйозним» і сказав, що він «призначений для того, щоб залякати критиків X і змусити їх мовчати».

А що сталося?

15 листопада власник X (Twitter) Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей» — у коментарі він зазначив: «Ви сказали істинну правду». У пості користувача також йдеться про те, що євреї хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення.

Маск згодом продовжив свій допис і заявив, що виступає проти Антидифамаційної ліги та «будь-яких інших груп, які де-факто пропагують антибілий расизм, антиазійський расизм або расизм будь-якого роду».

Уже 17 листопада організація Media Matters for America опублікувала звіт про те, що побачила на X (Twitter) рекламу, за яку компанії заплатили гроші, поруч із постами, в яких цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост. 18 листопада Ілон Маск заявив, що X (Twitter) подає «термоядерний позов» проти Media Matters for America.