Соцмережа X (Twitter) тепер вартує $19 мільярдів. Рік тому Ілон Маск купив її за $44 мільярди

Соціальна мережа X (Twitter) наразі оцінюється у $19 мільярдів — рік тому Ілон Маск купив її за $44 мільярди, тобто зараз її вартість на 55% менша.

Про це повідомляє видання The Verge із посиланням на внутрішні документи компанії.

У понеділок, 30 жовтня, співробітники X отримали частку у компанії вартістю $19 мільярдів або $45 за акцію. Під час купівлі компанії акція коштувала $54,20. Ілон Маск згодом заявляв, що переплатив за соціальну мережу. У березні він написав працівникам електронного листа, що, на його думку, вартість компанії становить $20 мільярдів, назвавши її «зворотним стартапом».