Ілон Маск припускає, що всім користувачам X (Twitter) доведеться платити за доступ до платформи

Американський мільярдер Ілон Маск у розмові з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам. І тому, можливо, усім доведеться платити за користування X (Twitter).
Про це пише BBC.
Поки що невідомо, чи це був лише спонтанний коментар, чи сигнал про більш тверді наміри, про які раніше Маск не розповідав.
Зараз платна підписка на X (Twitter) коштує $8, але ціна залежить від того, в якій країні перебуває користувач. За словами Маска, він хоче вигадати нижчий рівень ціноутворення на підписку, якщо вона буде обовʼязковою для всіх.
«Це тривала дискусія, але, на мій погляд, це насправді єдиний захист від величезних армій ботів», — додав Ілон Маск.
- 6 листопада 2022 року соцмережа Twitter (тепер Х) запустила функцію передплати, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99. Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його передплатники мають пріоритет у пошуку, згадуваннях і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.
- 13 квітня 2023 року Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм передплатникам підписку на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео. Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія почала зникати 20 квітня.