Ілон Маск припускає, що всім користувачам X (Twitter) доведеться платити за доступ до платформи

Американський мільярдер Ілон Маск у розмові з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам. І тому, можливо, усім доведеться платити за користування X (Twitter).

Про це пише BBC.

Поки що невідомо, чи це був лише спонтанний коментар, чи сигнал про більш тверді наміри, про які раніше Маск не розповідав.

Зараз платна підписка на X (Twitter) коштує $8, але ціна залежить від того, в якій країні перебуває користувач. За словами Маска, він хоче вигадати нижчий рівень ціноутворення на підписку, якщо вона буде обовʼязковою для всіх.

«Це тривала дискусія, але, на мій погляд, це насправді єдиний захист від величезних армій ботів», — додав Ілон Маск.