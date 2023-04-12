У Twitter після 20 квітня зникнуть безкоштовні сині галочки. Ілон Маск цього разу не жартує

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що 20 квітня в соцмережі зникнуть сині галочки верифікації, за які користувачі не платять. Американський мільярдер 1 квітня вже обіцяв це зробити, але це виявилося жартом.
Якщо Twitter видалить сині галочки, то позначки верифікованих акаунтів залишаться лише у користувачів, які заплатили за це, а також у державних установ і посадових осіб.
Раніше у квітні Ілон Маск опублікував твіт, у якому сказав, що Twitter дасть кілька «пільгових тижнів» для давно верифікованих акаунтів, але швидко видалив публікацію.
- 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99.
- Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його підписники мають пріоритет у пошуку, згадках і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.
- Позначки верифікації в соцмережі Twitter відображаються різними кольорами. Галочки золотистого кольору отримують компанії, сірого — представники влади та урядів, синього — знаменитості. За словами Маска, усі підтверджені облікові записи автентифіковані вручну.
- З 15 квітня в опитуваннях у Twitter зможуть брати участь лише верифіковані акаунти. Також лише перевірені облікові записи відображатимуться в рекомендаціях Twitter For You.