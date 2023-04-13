Twitter запроваджує підписку на контент

Користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм передплатникам підписку на контент — включаючи довгі тексти та багатогодинні відео.
Про це власник компанії Ілон Маск повідомив 13 квітня.
Користувачі, які пропонують підписку на свій контент, отримають усі гроші, які платять передплатники, за винятком зборів Android та iOS. Twitter не братиме гроші протягом перших 12 місяців. Доступ до цієї функції можна отримати через вкладку «Монетизація» в налаштуваннях.
Ілон Маск додав, що платформа допоможе просувати такий контент, адже «наша мета — максимально збільшити процвітання творців».
- У Twitter після 20 квітня зникнуть безкоштовні сині галочки. Якщо Twitter видалить сині галочки, то позначки верифікованих акаунтів залишаться лише у користувачів, які заплатили за це, а також у державних установ і посадових осіб.
- 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99. Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його підписники мають пріоритет у пошуку, згадках і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.
- З 15 квітня в опитуваннях у Twitter зможуть брати участь лише верифіковані акаунти. Також лише перевірені облікові записи відображатимуться в рекомендаціях Twitter For You.