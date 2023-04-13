Twitter запроваджує підписку на контент

Користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм передплатникам підписку на контент — включаючи довгі тексти та багатогодинні відео.

Про це власник компанії Ілон Маск повідомив 13 квітня.

Користувачі, які пропонують підписку на свій контент, отримають усі гроші, які платять передплатники, за винятком зборів Android та iOS. Twitter не братиме гроші протягом перших 12 місяців. Доступ до цієї функції можна отримати через вкладку «Монетизація» в налаштуваннях.

Ілон Маск додав, що платформа допоможе просувати такий контент, адже «наша мета — максимально збільшити процвітання творців».