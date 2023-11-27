Ілон Маск в Ізраїлі провів онлайн-трансляцію з премʼєром Нетаньягу і визнав необхідність знищити ХАМАС

Американский мільярдер Ілон Маск під час візиту до Ізраїлю провів онлайн-стрим разом із премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу.
Про це повідомляють видання The Times of Israel та i24.
Під час прямого ефіру Маск заявив, що «немає іншого вибору», окрім як знищити ХАМАС, щоб забезпечити краще майбутнє для сектора Гази, і погодився, що угруповання має геноцидні наміри щодо єврейського народу. Маск також визнав, що Ізраїль докладає зусиль, щоб мінімізувати кількість цивільних жертв під час війни з ХАМАС.
За словами Маска, він хотів би допомогти відновити Газу після війни, бо відбудова є важливим кроком для запобігання війни в майбутньому.
- На початку листопада 2023 року Ілон Маск підтримав пост про те, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей», а потім організація Media Matters for America знайшла на Х рекламу поруч із постами, де цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост.
- Після цього рекламодавці, зокрема Disney, IBM, Warner Brothers і Apple, призупинили свою рекламу на платформі, а Маск подав позов проти Media Matters for America.
- 27 листопада Ілон Маск після звинувачень у антисемітизмі прибув до Ізраїлю. Разом із премʼєром Біньяміном Нетаньягу він відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканці. Там Маску розповіли історію вбивств у поселенні і показали наслідки атаки.