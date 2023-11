Ілон Маск «відправив до біса» бізнеси, які не хочуть рекламуватись на X через звинувачення в антисемітизмі

Ілон Маск «відправив до біса» (Go fuck yourself) рекламодавців, які відмовляються від реклами на X (Twitter). Це відбулося під час його виступу на заході The New York Times DealBook, пише Financial Times.

За словами Маска, те, що великі рекламодавці — зокрема IBM, Apple, Walt Disney, Comcast і Warner Bros — зупинили контракти з Х «уб’є компанію» і весь світ дізнається, що це зробили «саме вони». Попри це він додав, що не хоче їхнього повернення на платформу.

«Не рекламуйтесь. Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима — нехай іде до біса. Це зрозуміло? Я сподіваюся, що так», — заявив він.