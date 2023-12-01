Орбан пропонує не обговорювати вступ України до Євросоюзу на грудневому саміті ЄС

Угорщина не ветуватиме початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, бо правилами не передбачена така можливість. Натомість Будапешт пропонує взагалі не виносити питання про вступ України до ЄС на саміт, що пройде 14—15 грудня.
Про це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі радіо Kossuth, передає угорське видання Index.
Орбан стверджує, що «заздалегідь зрозуміло», що згоди щодо вступу України в ЄС серед країн-членів не буде.
За його словами, наразі переговори про вступ України до ЄС «не відповідають інтересам Угорщини». Він пропонує Євросоюзу укласти договір про стратегічне партнерство з Україною, а до «розмови про вступ» повернутися через декілька років.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Тепер висновок комісії мають схвалити держави-члени, коли лідери ЄС зустрінуться 14—15 грудня на саміті. Якщо вони офіційно дадуть зелене світло переговорам, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу.
- Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступ уряду Орбана від принципів верховенства права. У відповідь на це Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги на €50 мільярдів до 2027 року. Також Орбан погрожував заблокувати початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу.
- Від початку російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни Угорщина жодного разу не надала Україні військової підтримки, премʼєр-міністр Орбан має відверто проросійську позицію.