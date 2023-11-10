Премʼєр Угорщини виступив проти початку переговорів про вступ України в ЄС

У грудні цього року лідери країн ЄС вирішать, чи приймати рекомендацію Єврокомісії та чи запрошувати Київ розпочати переговори про членство, коли Україна виконає всі умови. Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів блоку, тому позиція Угорщини може стати перешкодою.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти переговорів щодо членства України в Європейському Союзі та додав, що це «чітка позиція».

За словами Орбана, суперечка із Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, виділення яких для Угорщини призупинили через проблеми з верховенством права, не вплине на позицію щодо початку переговорів з Україною.

«Переговори про членство не повинні починатися — це чітка позиція Угорщини. Я хотів би чітко зазначити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Це не може бути повʼязане з питанням коштів, які Угорщина має право отримати», — сказав Віктор Орбан.