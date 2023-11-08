Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Що далі

Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС. Про це йдеться у звіті щодо прогресу України, Молдови, Грузії та семи інших країн на шляху до вступу в Європейський Союз.

Тепер висновок комісії мають схвалити держави-члени, коли лідери ЄС зустрінуться 14—15 грудня на саміті. Якщо вони офіційно дадуть зелене світло переговорам, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу, яка передбачає складання планів і перевірку рівня відповідності українського законодавства європейському паралельно із завершенням майбутніх реформ.

Після цього наступить етап перемовин, який може тривати роками, оскільки шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, її заявку розглядали 10 років, перш ніж Загреб офіційно прийняли в ЄС у 2013 році.

Зазначимо, що будь-які рішення, які стосуються розширення ЄС, мають бути схвалені одностайно всіма 27-ма теперішніми країнами-членами блоку, зокрема Угорщиною.

Також Єврокомісія рекомендувала Раді розпочати переговори про вступ з Молдовою. У висновку йдеться, що вона досягла «значного прогресу» у реформуванні. Ще Європейська комісія рекомендувала почати переговори з Боснією і Герцеговиною за певних умов, а також надати статус країни-кандидата Грузії.

Про що йдеться у звіті Єврокомісії?

У звіті пишуть, що попри війну, надання Україні статусу кандидата в ЄС пришвидшило реформи. Єврокомісія побачила «суттєвий прогрес» на шляху до вступу України. Ось кілька пунктів із звіту:

В Україні запровадили прозору систему попереднього відбору суддів Конституційного Суду та реформували органи судового управління.

Продовжили розслідування корупції на високому рівні та винесення вироків, а також зміцнили інституції країни.

Україна зробила позитивні кроки в ширшій і системній боротьбі з впливом олігархів.

Країна продемонструвала свою спроможність досягти прогресу в угоді про Асоціацію з ЄС, попри війну.

Єврокомісія вважає, що Україні потрібно втілити невиконані рекомендації Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. Водночас Україна не досягнула значного прогресу в реформуванні державного управління.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995 стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му та увійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має і Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все повністю залежатиме від української влади. Вона отримає чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство матиме можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна буде реформуватися, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.