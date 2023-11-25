Президент звернувся до народу в День памʼяті жертв Голодоморів

Сьогодні, 25 листопада, Україна вшановує памʼять жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 років і масових штучних голодів 1921—1923 і 1946—1947 років. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українського народу й світу.

«Трагедія, через яку сьогодні ми плачемо й мовчимо — так тихо, що це має чути весь світ. Так звучить український біль», — сказав він.

Володимир Зеленський подякував усім державам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. І водночас закликав світ об’єднатись і засудити злочини минулого, щоб зупинити злочини сьогодення.

Що таке Голодомор

Голодомор 1932—1933 років — це штучний масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР.

У 1928 радянська влада запровадила насильницькі хлібозаготівлі, коли у фермерів забирали все або більшу частину зерна за суттєво заниженими цінами. Водночас відбувалися «ліквідація» найзаможніших господарств і колективізація. Через неефективне колгоспне господарювання і настання голоду в Україні наростав спротив тоталітарному режиму. За сім місяців 1932 року в країні було 56% від усіх антивладних виступів у СРСР. Тоді радянська влада вирішила організувати штучний голод, щоб зменшити опір населення, знищивши його частину.