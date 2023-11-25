Україна вшановує 90-ті роковини Голодомору 1932—1933 років

В Україні щороку в четверту суботу листопада вшановують памʼять жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 років і масових штучних голодів 1921—1923 і 1946—1947 років. Нині вшанування проводять 25 листопада.

Цього дня о 16:00 відбудуться загальнонаціональні акція «Запали свічку» і хвилина мовчання за мільйонами загиблих унаслідок Голодомору і штучних голодів.

У Києві з 12:00 до 18:00 працюватиме Національний музей Голодомору-геноциду. Туди можна принести бляшанки для окопних свічок, термобілизну, теплі шкарпетки, хімічні грілки, нову пряжу для шкарпеток, чай, каву, сухе печиво і дитячі малюнки. Їх збиратимуть волонтери для військових.

Масові заходи до дня памʼяті обмежені через воєнний стан. Вшанування памʼяті жертв Голодомору-геноциду тепер проходить під гаслом «Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо!».

Що таке Голодомор

Голодомор 1932—1933 років — це штучний масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. У 1928 радянська влада запровадила насильницькі хлібозаготівлі, коли у фермерів забирали все або більшу частину зерна за суттєво заниженими цінами. Водночас відбувалися «ліквідація» найзаможніших господарств і колективізація. Через неефективне колгоспне господарювання і настання голоду в Україні наростав спротив тоталітарному режиму. За сім місяців 1932 року в країні було 56% від усіх антивладних виступів у СРСР. Тоді радянська влада вирішила організувати штучний голод, щоб зменшити опір населення, знищивши його частину.