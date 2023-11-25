Україна вшановує 90-ті роковини Голодомору 1932—1933 років

В Україні щороку в четверту суботу листопада вшановують памʼять жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 років і масових штучних голодів 1921—1923 і 1946—1947 років. Нині вшанування проводять 25 листопада.
Цього дня о 16:00 відбудуться загальнонаціональні акція «Запали свічку» і хвилина мовчання за мільйонами загиблих унаслідок Голодомору і штучних голодів.
У Києві з 12:00 до 18:00 працюватиме Національний музей Голодомору-геноциду. Туди можна принести бляшанки для окопних свічок, термобілизну, теплі шкарпетки, хімічні грілки, нову пряжу для шкарпеток, чай, каву, сухе печиво і дитячі малюнки. Їх збиратимуть волонтери для військових.
Масові заходи до дня памʼяті обмежені через воєнний стан. Вшанування памʼяті жертв Голодомору-геноциду тепер проходить під гаслом «Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо!».
Що таке Голодомор
Голодомор 1932—1933 років — це штучний масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. У 1928 радянська влада запровадила насильницькі хлібозаготівлі, коли у фермерів забирали все або більшу частину зерна за суттєво заниженими цінами. Водночас відбувалися «ліквідація» найзаможніших господарств і колективізація. Через неефективне колгоспне господарювання і настання голоду в Україні наростав спротив тоталітарному режиму. За сім місяців 1932 року в країні було 56% від усіх антивладних виступів у СРСР. Тоді радянська влада вирішила організувати штучний голод, щоб зменшити опір населення, знищивши його частину.
- У 2006 році Україна визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
- 2016 року Верховна Рада України звернулася до демократичних держав із проханням визнати Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
- До початку повномасштабної війни в Україні низка держав уже визнали Голодомор геноцидом українців, зокрема Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, а також Ватикан.
- У 2022—2023 роках процес визнання Голодомору геноцидом активізувався — це визнали Чехія, Бельгія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Велика Британія, Люксембург, Хорватія, Італія, 34 штати США, а також Європарламент і ПАРЄ.