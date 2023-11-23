Єврокомісія виділить Угорщині €900 мільйонів. Це може допомогти розблокувати допомогу Україні

Європейська комісія схвалила виплату €900 мільйонів авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагається переконати Угорщину розблокувати пакет допомоги Україні.

Про це пише Reuters.

Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступ уряду Орбана від принципів верховенства права.

У відповідь на це Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги на €50 мільярдів до 2027 року. Також Орбан погрожує заблокувати початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу.

Тепер Єврорада матиме чотири тижні, щоб схвалити оцінку Єврокомісії та дозволити Угорщині отримати ці кошти.