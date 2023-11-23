Єврокомісія виділить Угорщині €900 мільйонів. Це може допомогти розблокувати допомогу Україні

Європейська комісія схвалила виплату €900 мільйонів авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагається переконати Угорщину розблокувати пакет допомоги Україні.
Про це пише Reuters.
Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступ уряду Орбана від принципів верховенства права.
У відповідь на це Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги на €50 мільярдів до 2027 року. Також Орбан погрожує заблокувати початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу.
Тепер Єврорада матиме чотири тижні, щоб схвалити оцінку Єврокомісії та дозволити Угорщині отримати ці кошти.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Тепер висновок комісії мають схвалити держави-члени, коли лідери ЄС зустрінуться 14—15 грудня на саміті. Якщо вони офіційно дадуть зелене світло переговорам, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу.
- У грудні 2022 року ЄС заморозив €22 мільярди Угорщини після того, як вирішив, що вона не дотримується правил у сфері захисту прав людини та верховенства закону.