Польща завершила розслідування щодо російської шпигунської мережі — судитимуть 16 людей

У Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки — до суду передали обвинувальний акт проти 16 людей. Вони вели антипольську пропаганду і готували диверсії, а також відслідковували військову допомогу Україні.
Про це пише RMF24.
Шпигуни діяли з січня по березень 2023 року в Білій Підляській, Хелмі, Медиці, Перемишлі, Жешуві, Варшаві та в інших населених пунктах країни. Усі — іноземці з-за східного кордону Польщі. Вони інформували замовників про результати проведеної розвідки, за що отримували винагороду.
Серед іншого, зловмисники встановлювали веб-камери на маршрутах руху транспорту із західною військовою допомогою Україні. Вони також повинні були встановити на них GPS-мітки.
Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.
- У березні Польща заявила, що викрила російську шпигунську мережу і затримала девʼятьох людей — вони нібито готували диверсії та стежили за залізничними маршрутами до України, якими постачали західну зброю та боєприпаси.
- 30 червня в Польщі затримали російського хокеїста, який грає за польську команду першої ліги. Його звинувачують у шпигунстві для росії.
- 10 липня Агентство внутрішньої безпеки Польщі заявило, що затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка діяла у країні на користь російської розвідки. Чоловік є громадянином України.
- 19 липня Національна прокуратура й Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрили мережу російських агентів, які планували підірвати потяги зі зброєю і гуманітарною допомогою для України.