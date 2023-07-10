У Польщі затримали ще одного шпигуна, який працював на росію. Він має громадянство України

Агентство внутрішньої безпеки Польщі заявило, що затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка діяла у країні на користь російської розвідки. Чоловік є громадянином України.
Про це пише RMF24.
За даними слідства, затриманий жив у Польщі з 2019 року і розвідував локації обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема військових баз і морських портів. Інформацію передавав росіянам і отримував за це винагороди.
Йому інкримінували участь в організованому злочинному угрупованні та роботі на іноземну розвідку проти інтересів Польщі. Це 15-й учасник російської шпигунської мережі.
- 30 червня в Польщі затримали російського хокеїста, який грає за польську команду першої ліги. За даними прокуратури, його звинувачують у шпигунстві для росії.
- У березні Польща заявила, що викрила російську шпигунську мережу і затримала девʼятьох людей, які нібито готували диверсії та стежили за залізничними маршрутами до України, через які йшла західна зброя та боєприпаси.