У Польщі заарештували російського хокеїста. Його звинувачують у шпигунстві

У Польщі затримала російського хокеїста, який грає за польську команду першої ліги. За даними прокуратури, його звинувачують у шпигунстві.

Про це пише Reuters.

Наразі в країні розслідують діяльність шпигунської мережі. Російський хокеїст — уже 14-та людина, яку заарештували в цій справі.

Під час війни росії проти України Польща стала ключовим центром для військових поставок в Україну і однією з головних цілей для російських шпигунів. Польща звинувачує Москву в спробах дестабілізувати країну.

«Російські шпигуни попадаються один за одним! Спіймали шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена. Росіянин був гравцем клубу першої ліги», — написав міністр юстиції Збігнев Зьобро у Twitter.

У прокуратурі заявили, що хокеїста взяли під варту в регіоні Сілезія. Імені гравця і його команду не називають. Відомо лише, що російський хокеїст прибув до Польщі в жовтні 2021 року. Він виявляв польську критичну інфраструктуру і отримував за це гроші. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, наразі він перебуває в СІЗО.