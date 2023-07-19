У Польщі затримали 15 людей, яких підозрюють у намірі підірвати потяги з допомогою для України

Національна прокуратура і Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрили мережу російських агентів, які планували підірвати потяги зі зброєю і гуманітарною допомогою для України.
Про це пише Gazeta Polska.
У цій справі затримали 15 людей. Це громадяни Білорусі, росії та України. Їх звинувачують у шпигунстві на користь Головного управління Генштабу Збройних сил рф (більш відомого як ГРУ).
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. За даними журналістів, вони дистанційно отримували завдання безпосередньо з Москви, а після їх виконання забирали «винагороду» в криптовалюті (переважно біткоїнах), яку потім обмінювали на готівку.
- У березні Польща заявила, що викрила російську шпигунську мережу і затримала девʼятьох людей, які нібито готували диверсії та стежили за залізничними маршрутами до України, через які йшла західна зброя та боєприпаси.
- 30 червня в Польщі затримали російського хокеїста, який грає за польську команду першої ліги. За даними прокуратури, його звинувачують у шпигунстві для росії.
- 10 липня Агентство внутрішньої безпеки Польщі заявило, що затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка діяла у країні на користь російської розвідки. Чоловік є громадянином України.