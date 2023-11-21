Додаткові системи IRIS-T, боєприпаси та міни. Міністр оборони Німеччини оголосив новий пакет допомоги для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу в Києві оголосив про новий пакет допомоги для України.
Про це повідомляють Інтерфакс-Україна і «Суспільне».
Пакет містить чотири системи IRIS-T SLM, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і протитанкові міни. За словами міністра, вартість пакета становить €1,3 мільярда.
На запитання, чи можливі поставки ракет Taurus, Пісторіус відповів, що «нової інформації щодо Taurus немає». Він додав, що наступного року Німеччина планує передати Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.
Згодом Міноборони України у Х уточнило, що ФРН у оголошеному Пісторіусом пакеті передає 20 тисяч артилерійських боєприпасів.
- 27 жовтня уряд Німеччини повідомляв про передачу Україні третьої системи IRIS-T SLM для ППО, радара TRML-4D, розвідувальних дронів VECTOR, ракет і боєприпасів.
- 2 листопада Німеччина оголосила про передачу додаткових радарів до IRIS-Т.
- 13 листопада посол ФРН в Україні Мартін Єґер анонсував передачу Україні ще двох систем протиповітряної оборони IRIS-T — з радарами й командними пунктами. За його словами, три системи вже працюють в Україні.
- 14 листопада Німеччина передала Україні 10 основних бойових танків Leopard 1 А5, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, понад тисячу снарядів калібру 155 мм, радари й автівки.