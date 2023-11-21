Додаткові системи IRIS-T, боєприпаси та міни. Міністр оборони Німеччини оголосив новий пакет допомоги для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу в Києві оголосив про новий пакет допомоги для України.

Про це повідомляють Інтерфакс-Україна і «Суспільне».

Пакет містить чотири системи IRIS-T SLM, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і протитанкові міни. За словами міністра, вартість пакета становить €1,3 мільярда.

На запитання, чи можливі поставки ракет Taurus, Пісторіус відповів, що «нової інформації щодо Taurus немає». Він додав, що наступного року Німеччина планує передати Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.

Згодом Міноборони України у Х уточнило, що ФРН у оголошеному Пісторіусом пакеті передає 20 тисяч артилерійських боєприпасів.