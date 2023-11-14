Танки Leopard і дрони. Німеччина надала новий пакет військової допомоги

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

У пакет ввійшли 10 основних бойових танків Leopard 1 А5, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, пʼять гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog, понад тисячу снарядів калібру 155 мм, десять розвідувальних безпілотних комплексів VECTOR, 14 наземних контрбатарейних радарів Ground Observer 12, три машини охорони кордону, чотири тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи до них, 16 вантажівок Zetros та 13 вантажівок MAN TGS.