Новини

Система IRIS-T, ракети, дрони і снаряди. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Про це повідомляють на сайті уряду.

До нього увійшли:

  • система IRIS-T SLM (це вже третя така система, яку передала Німеччина);
  • ракети для IRIS-T SLS;
  • радар TRML-4D;
  • ракети для РСЗВ MARS II;
  • 8 розвідувальних дронів VECTOR;
  • 4 радари GO12;
  • 5 надводних безпілотників;
  • 6 машин для прикордонників;
  • 10 тисяч захисних окулярів;
  • 4 тягачі 8x8 HX81 и 4 напівпричепи;
  • 5 тисяч снарядів калібру 155 мм.

Попередній пакет військової допомоги від Німеччини Україна отримала 20 жовтня.