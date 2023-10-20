Україна отримала чергову партію військової допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

У пакеті — три зенітні установки Gepard, 20 безпілотних комплексів розвідки RQ-35 Heidrun, 20 легких розвідувальних БпЛА Vector, мостоукладач Biber, три тягачі HX81 і три напівпричепи, 13 машин для охорони кордону і 3 872 артилерійські димові снаряди DM125.

Попередній пакет допомоги Німеччина відправила 13 жовтня. У ньому були гусеничні всюдиходи й тягачі. А до цього Бундесвер повідомив, що Україна отримає додаткові системи ППО Patriot та IRIS-T, а також три зенітні установки Gepard. Крім того, найближчими тижнями в Україну мають прибути ще 10 бойових танків Leopard 1 A5, 15 броньованих машин і 20 санітарних авто.