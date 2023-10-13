Тагачі та всюдиходи. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.
Про це повідомляють на сайті уряду.
У ньому чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, чотири машини для прикордонників, два тягачі HX81 і два причепи до них, 82 термінали супутникового звʼязку SatCom, 50 систем для виявлення дронів, 100 тисяч аптечок і 27 477 рюкзаків.
До передачі готують один зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot.
- 10 жовтня Бундесвер повідомив, що Україна отримає додаткові системи ППО Patriot та IRIS-T, а також три зенітні установки Gepard. Крім того, найближчими тижнями в Україну мають прибути ще 10 бойових танків Leopard 1 A5, 15 броньованих машин і 20 санітарних авто.