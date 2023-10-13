Тагачі та всюдиходи. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Про це повідомляють на сайті уряду.

У ньому чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, чотири машини для прикордонників, два тягачі HX81 і два причепи до них, 82 термінали супутникового звʼязку SatCom, 50 систем для виявлення дронів, 100 тисяч аптечок і 27 477 рюкзаків.

До передачі готують один зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot.