Радари, бронетранспортери і дрони. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, повідомляється на сайті уряду ФНР.

У списку дві радіолокаційні системи TRML-4D до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, 12 бронетранспортерів, сім розвідувальних дронів Primoco ONE, пʼять надводних дронів, 32 термінали для супутникового зв’язку SatCom, пʼять великовантажних тягачів та чотири напівпричепи, 12 вантажівок MAN TGS, дві захисні системи AMPS для гелікоптерів, принтер для друку плат (PCB-printer), а також 30 тисяч комплектів зимового одягу.

Також Німеччина готує до передачі 25 танків Leopard 1A5, які профінансовані у рамках спільного проєкту з Данією.