Штат Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом українського народу

Штат Нью-Йорк визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Він став 34-м штатом США, який ухвалив таке рішення, повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.
Вона подякувала губернатору штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною, а також команді Генерального консульства України в Нью-Йорку та українській громаді.
О 13:00 за місцевим часом українська громада вшановуватиме памʼять жертв Голодомору на панахиді в Соборі Святого Патрика в Нью-Йорку.
- 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.
- 12 жовтня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу і закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати її приклад.
- 17 листопада штат Айова став 33-м штатом, що визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.