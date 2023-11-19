Штат Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом українського народу

Штат Нью-Йорк визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Він став 34-м штатом США, який ухвалив таке рішення, повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

Вона подякувала губернатору штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною, а також команді Генерального консульства України в Нью-Йорку та українській громаді.

О 13:00 за місцевим часом українська громада вшановуватиме памʼять жертв Голодомору на панахиді в Соборі Святого Патрика в Нью-Йорку.