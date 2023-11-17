Американський штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу

Штат Айова в США визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Це вже 33-й штат, який ухвалив таке рішення, повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

В Айові листопад проголосили місяцем памʼяті про Голодомор-геноцид. Маркарова подякувала губернатору штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною.