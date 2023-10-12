Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор геноцидом українців

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це 12 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Відновлення історичної справедливості та вшанування памʼяті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче», — повідомив Зеленський.

ПАРЄ також закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад.