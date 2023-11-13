У США ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Американський штат Вайомінг визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Це вже 32-й штат, який ухвалив таке рішення.

Про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

Вона подякувала губернатору Вайомінгу Марку Гордону за солідарність з Україною, а українській громаді — за активну просвітницьку кампанію з вшанування памʼяті про жертв Голодомору.