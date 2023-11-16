Ізраїль заявив про взяття під контроль порту сектора Гази

Ізраїль сьогодні, 16 листопада, заявив, що взяв під контроль «оперативний контроль» порт Гази.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Угруповання ХАМАС використовувало територію порту як тренувальний центр для Військово-морських сил. Під час операції знищили десять «терористичних тунельних шахт» і «чотири споруди, які використовували для терору». ЦАХАЛ стверджує, що було вбито десять бойовиків.

Спікер ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові також зруйнували монумент кораблю «Маві Мармара», зведений за участю Туреччини як «памʼятник ізраїльській агресії».