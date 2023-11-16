Ізраїль заявив про взяття під контроль порту сектора Гази

Ізраїль сьогодні, 16 листопада, заявив, що взяв під контроль «оперативний контроль» порт Гази.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Угруповання ХАМАС використовувало територію порту як тренувальний центр для Військово-морських сил. Під час операції знищили десять «терористичних тунельних шахт» і «чотири споруди, які використовували для терору». ЦАХАЛ стверджує, що було вбито десять бойовиків.
Спікер ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові також зруйнували монумент кораблю «Маві Мармара», зведений за участю Туреччини як «памʼятник ізраїльській агресії».
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей захопили в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- З 13 листопада почалися бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, а другу теж використовують бойовики. Рейд ЦАХАЛ триває.
- 14 листопада в Газі в підвалах дитячої лікарні Рантісі ізраїльські війська знайшли сліди утримання заручників. ЦАХАЛ вважає, що лікарню бойовики ХАМАС використовують як командно-контрольний центр. Також Ізраїль захопив «парламент» і адмінбудівлі ХАМАС у Газі.
- Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін після закінчення війни з палестинським рухом ХАМАС. Він зазначив, що ЦАХАЛ залишатиметься в секторі Гази «стільки, скільки буде необхідно». Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль від окупації сектора Гази.