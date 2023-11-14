Армія Ізраїлю оголосила про захоплення «парламенту» і адмінбудівель ХАМАС у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила, що взяла під контроль низку адмінбудівель палестинського руху ХАМАС у місті Газа.

Під час рейду в Газі бійці 7 бронетанкової бригади та піхотної бригади «Голані» захопили так званий «парламент» ХАМАС, урядовий комплекс, штаб-квартиру поліції та тренувальну базу бойовиків. Також військові взяли під контроль «будинок губернатора» в Газі, в якому є офіси військового крила, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші обʼєкти.

Напередодні ввечері низка ізраїльських видань і політиків публікували фото бійців бригади «Голані» в будівлі «парламенту» ХАМАС.

Крім того, ЦАХАЛ захопив будівлю інженерного факультету університету в Газі, що, за словами військових, служила «інститутом з виробництва та розробки зброї», та слідчі ізолятори ХАМАС. Військові знайшли багато тунелів, зброї та боєприпасів.

Бої в Газі тривають.