Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль від окупації сектора Гази, адже єдиний спосіб врегулювати ізраїльсько-палестинський конфлікт — це створити дві окремі держави.

Крім того, Байден заявив, що робить «усе можливе», аби звільнити заручників ХАМАС у секторі Гази, проте не буде відправляти туди американських військових.

Байден наголосив, що терористичне угруповання ХАМАС вчинило «військовий злочин», розмістивши військовий штаб під лікарнею Аль-Шіфа. За його даними, Армія оборони Ізраїлю увійшла на територію лікарні «з обмеженою кількістю військ» та з вказівкою бути «неймовірно обережними».