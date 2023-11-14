Екснардепу-колаборанту Олегу Царьову повідомили про нову підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК України. Він фінансував росгвардію.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Колишній «регіонал» Царьов у 2014 році виїхав до рф. Слідство має докази, що він фінансував росгвардію у тимчасово окупованому Криму. Царьов мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова він зареєстрував свої компанії за російським законодавством та найняв росгвардійців для охорони.

Українські правоохоронці зафіксували грошові перекази за охорону музею-садиби та санаторію у Ялті, що «належать» Царьову. Їх перевели на рахунки «федерального державного унітарного підприємства «Охорона» федеральної служби військ національної гвардії рф». Тобто підозрюваний фінансує окупаційні війська в окупованому Криму.