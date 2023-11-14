Екснардепу-колаборанту Олегу Царьову повідомили про нову підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК України. Він фінансував росгвардію.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Колишній «регіонал» Царьов у 2014 році виїхав до рф. Слідство має докази, що він фінансував росгвардію у тимчасово окупованому Криму. Царьов мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова він зареєстрував свої компанії за російським законодавством та найняв росгвардійців для охорони.
Українські правоохоронці зафіксували грошові перекази за охорону музею-садиби та санаторію у Ялті, що «належать» Царьову. Їх перевели на рахунки «федерального державного унітарного підприємства «Охорона» федеральної служби військ національної гвардії рф». Тобто підозрюваний фінансує окупаційні війська в окупованому Криму.
- Олег Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє був обраний від Партії регіонів (2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався у президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою в сепаратизмі. Наприкінці червня 2014 року Царьов втік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту союзу народних республік» — органа проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».
- Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Царьов перетнув державний кордон України та заїхав на тимчасово окуповану територію Київщини, щоб допомагати російським окупантам. Зокрема, у тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району він з іншими колаборантами записував інтервʼю для російських пропагандистів і розповідав про російських солдатів як про «визволителів від нацизму».
- За тиждень до російського вторгнення американська розвідка писала, що в разі російського вторгнення Олег Царьов може стати главою маріонеткового уряду в Україні.
- 3 травня 2022 року Україна заочно засудила Царьова до 12 років вʼязниці. Його визнали винним у публічних закликах до сепаратизму і в публічних закликах до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу. У травні 2023 року Царьов отримав підозру в державній зраді — саме він передав росіянам дані про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.
- 27 жовтня на Царьова скоїли замах у Криму — у нього двічі стріляли близько опівночі на території санаторію, де він живе. Згодом стало відомо, що це була спецоперація Служби безпеки України.
- 7 листопада Царьов дав інтервʼю пропагандистському каналу «Перший Севастопольський», в якому заявив, що почувається добре і проходить реабілітацію. Судячи з відео, критичних поранень у нього немає.