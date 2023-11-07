Колаборант Олег Царьов вижив після замаху. Він дав інтервʼю пропагандистам

Колаборант Олег Царьов вижив після замаху. Він дав інтервʼю пропагандистському каналу «Перший Севастопольський», в якому заявив, що почувається добре і проходить реабілітацію. Судячи з відео, критичних поранень у нього немає.
У замаху він звинуватив спецслужби України та сказав, що частину причетних нібито затримали. За його словами, допомогли записи з камер спостереження.
Російська ФСБ 31 жовтня повідомляла про затримання «координатора» замаху. Це нібито мешканець Ялти, який за «завданням СБУ» стежив за Царьовим і зробив схованку для зброї. Виконавця замаху досі шукають.
Джерела «Бабеля» підтверджували, що замах на Олега Царьова — це спецоперація Служби безпеки України. Її деталі не розголошують. Відомо, що в колаборанта влучили двома пострілами з вогнепальної зброї. У Telegram-каналі Царьова також стверджували, що у нього двічі стріляли близько опівночі на території санаторію в Ялті, де він живе.
- Олег Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє був обраний від Партії регіонів (2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався у президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою в сепаратизмі. Наприкінці червня 2014 року Царьов втік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту союзу народних республік» — органу проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».
- Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Царьов перетнув державний кордон України та заїхав на тимчасово окуповану територію Київщини, щоб допомагати російським окупантам. Зокрема, у тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району він з іншими колаборантами записував інтервʼю для російських пропагандистів і розповідав про російських солдатів як про «визволителів від нацизму».
- За тиждень до російського вторгнення американська розвідка писала, що в разі російського вторгнення Олег Царьов може стати главою маріонеткового уряду в Україні.
- 3 травня 2022 року Україна заочно засудила Царьова до 12 років вʼязниці. Його визнали винним у публічних закликах до сепаратизму і в публічних закликах до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу. У травні 2023 року Царьов отримав підозру в державній зраді — саме він передав росіянам дані про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.