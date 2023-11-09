Війна з ХАМАС коштує економіці Ізраїлю $600 млн на тиждень

Відсутність багатьох працівників на робочих місцях через війну з угрупуванням ХАМАС коштує ізраїльській економіці приблизно 2,3 млрд шекелів ($600 млн) на тиждень, що становить близько 6% ВВП.

Про це йдеться у дослідженні Банку Ізраїлю, передає The Times of Israel.

У звіті оцінюють щотижневі витрати за перші три тижні війни, що почалася 7 жовтня. Зниження пропозиції робочої сили пояснюють масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією жителів південних і північних районів, а також закриттям системи освіти, що ускладнює роботу батьків.

Розрахунок витрат включає 1,25 млрд шекелів через повне закриття навчальних закладів, 590 млн шекелів через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих мешканців із постраждалих від війни районів і близько 500 млн шекелів через мобілізацію 360 тисяч військовослужбовців запасу.