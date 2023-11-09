Україна повернула з окупованих територій ще трьох дітей

До неокупованої території України повернули трьох дітей. Зараз батьки та діти працюють із психологами, їм надають необхідну медичну допомогу.
Про це 9 листопада повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Загалом від початку 2023 року повернули до України 146 дітей Херсонщини, робота триває.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей. До того ж росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.