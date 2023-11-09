Україна повернула з окупованих територій ще трьох дітей

До неокупованої території України повернули трьох дітей. Зараз батьки та діти працюють із психологами, їм надають необхідну медичну допомогу.

Про це 9 листопада повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом від початку 2023 року повернули до України 146 дітей Херсонщини, робота триває.