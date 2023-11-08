Німеччина виведе з Польщі свої системи Patriot

Міністерство оборони Німеччини приблизно за рік планує вивести три своїх підрозділи систем протиповітряної оборони Patriot із Польщі.

Про це повідомляє Sky News.

Разом із Patriot відкличуть приблизно 300 німецьких солдатів, що базуються в польському місті Замостя, приблизно за 50 км від українського кордону.

Міністерство оборони Німеччини в серпні заявило, що Patriot навряд чи залишаться в Польщі після 2023 року, оскільки наступного року вони знадобляться силам швидкого реагування НАТО або потребуватимуть технічного обслуговування.

Німецькі військові почнуть передислокацію наступного тижня.