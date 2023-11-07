У секторі Гази загинули понад 160 працівників ВООЗ

Представник Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Крістіан Ліндмаєр повідомив, що понад 160 медичних працівників загинули під час виконання службових обовʼязків у секторі Гази за час війни.
Про це він сказав на брифінгу, передає Reuters.
Ліндмаєр закликав скасувати обмеження на медичну допомогу в секторі Гази і додав, що деякі лікарі проводять операції, включаючи ампутації, без анестезії.
Наразі в ексклаві загинули 10 328 людей, серед яких 4 237 дітей. Це дані підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоровʼя. Їх передає арабське медіа Al Jazeera.
- 6 листопада ООН заявила, що в секторі Гази від початку масштабної атаки на Ізраїль загинули 88 співробітників організації. Це найбільші втрати, яких ООН зазнала в межах однієї війни чи військового конфлікту.
- Ізраїль проводить у секторі Гази військову операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламського джихаду» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді внаслідок атаки джихадистів загинули 1 400 цивільних, близько 250 людей були захоплені в заручники та вивезені до Гази. Також загинули понад 250 військових ЦАХАЛ.
- Ізраїльські війська офіційно зайшли на північні території сектора Гази 28 жовтня. Того дня була оголошена нова фаза війни. Другого листопада армійські інженери почали масштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС, а 5 листопада війська Ізраїлю заявили, що місто Газа повністю оточене.