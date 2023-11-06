У Фінляндії заявили, що в Балтійському морі пошкоджений ще й російський кабель

Міністерство економіки Фінляндії повідомило, що в жовтні російський телекомунікаційний кабель у Балтійському морі теж зазнав збою, як і підводна інфраструктура Естонії, Швеції та Фінляндії.

Про це пише Reuters.

Російський кабель «Балтика» протяжністю 1 000 кілометрів, що належить державному «Ростелекому», простягається від Санкт-Петербурга до Калінінграду.

У Фінляндії відмовилися коментувати, чи повʼязаний інцидент «Балтики» з пошкодженнями фінської, естонської та шведської інфраструктури.

«Ростелеком» вперше повідомив фінській владі про обрив свого телекомунікаційного кабелю 12 жовтня — через чотири дні після інцидентів з іншими країнами.

Що сталося з газопроводом і кабелями між країнами

8 жовтня газопровід у фінській економічній зоні й телекомунікаційний кабель в естонській економічній зоні, що зʼєднує країни, були пошкоджені. Фінські слідчі вважають, що це могла бути диверсія, проте ще не впевнені в цьому. Потім у Фінляндії повідомили, що витік з газопроводу Balticconnector стався «через зовнішню діяльність». Слідів вибухівки не знайшли. Пізніше Швеція заявила, що третя лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, була пошкоджена приблизно одночасно з двома іншими. У справі фігурують китайське судно NewNew Polar Bear і російське Sevmorput. Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що газопровід пошкодив якір — його знайшли на морському дні. А Естонія вважає «повʼязаними» три інциденти з пошкодженнями підводних газопроводу і кабелів.

Balticconnector — це газопровід, який має дві гілки. Ним природний газ транспортується між Фінляндією та Естонією залежно від попиту та пропозиції. Протяжність Balticconnector становить 77 кілометрів, він почав роботу у 2020 році. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв «рішучу відповідь», якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector.