СБУ викрила ексзаступника міністра Шаповалова на розтраті 1 млрд грн з бюджету

Служба безпеки викрила колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова на розтраті майже мільярда гривень.

Про це пише пресслужба СБУ, а джерела «Бабеля» підтверджують, що йдеться саме про Шаповалова.

У 2022 році посадовець, за даними слідства, вступивши у змову з підлеглими, закупив неякісну військову форму в приватної компанії за державні гроші — майже один мільярд гривень. Форма виявилася непридатною для використання в холодну пору року в умовах інтенсивних бойових дій.

Вʼячеславу Шаповалову повідомили про підозри за розтрату через зловживання службовим становищем, а також за перешкоджання ЗСУ (ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

За цими статтями також повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.

І Шаповалов, і Хмельницький перебувають під вартою. Їм загрожує увʼязнення строком до 12 років із конфіскацією майна.