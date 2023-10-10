Ексзаступнику міністра оборони Шаповалову повідомили ще одну підозру за неякісні бронежилети на 250 млн грн

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило ще одну підозру колишньому заступнику міністра оборони Вʼячеславу Шаповалову й екскерівнику одного з департаментів Міноборони за ймовірну розтрату понад 250 мільйонів гривень на закупівлі неякісних бронежилетів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, вони дали за бронежилети 100% предоплату і порушили процедуру контролю за якістю товару. У ДБР кажуть, що бронежилети були непридатні для користування в бою, що несло загрозу життю військовослужбовців. Експосадовцям закидають ч. 5 ст. 191 КК — розтрата майна зі зловживаннями в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. За це загрожує до 12 років позбавлення волі.

«Це ще один епізод викритих незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких становить 1,4 мільярда гривень», — додали в ДБР, нагадавши, що Шаповалов вже отримав підозру за договори на поставки неякісної амуніції для ЗСУ на понад мільярд гривень.

Цю підозру йому й екскерівнику Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому СБУ вручила в червні цього року.

Також слідчі стверджували, що Шаповалов і Хмельницький закупили в іноземної фірми майже три тисячі неякісних бронежилетів на понад 130 мільйонів гривень, привласнивши понад 100 мільйонів із цієї суми. Вони є підозрюваними у схемі із закупки неякісних зимових курток і штанів на 900 мільйонів гривень і закупки продуктів за завищеними цінами.

Наразі Шаповалов і Хмельницький в СІЗО.