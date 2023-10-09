Суд зменшив заставу ексзаступнику міністра оборони Шаповалову і залишив його в СІЗО

Суд у Києві вирішив залишити колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова під вартою до 1 листопада і зменшив йому заставу до 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

Прокурор наполягав на продовженні тримання під вартою або ж на заставі у 97 мільйонів гривень. За його словами, Шаповалов може переховуватись від слідства і виїхати з України, адже він експосадовець і «набув соціальних звʼязків».

Суспільне

Шаповалов сказав, що на момент затримання вже не працював. Він назвав підозру безпідставною.

«Стаття 114 перешкоджання ЗСУ в особливий період. Не можна перешкоджати тій діяльності, яка не здійснюється. Ми поставляли 15—20 тонн засобів, вони не можуть їздити по всій Європі. Хаб був у Польщі, в Жешуві. І звідти частково, по партіях доставляли товари в Україну. Всі забули, який час був тоді, це були складні обставини, в яких ми працювали. На початок війни в нас було нуль бронежилетів і касок», — сказав він.

Адвокати стверджували, що поставлені бронежилети пройшли експертизу. Також вони наполягали, щоб Шаповалова відпустили з-під варти. Захист також заявив, що у експосадовця немає коштів, аби заплатити 50 мільйонів застави, бо він заробляє 375 тисяч гривень на рік.

З чого все почалося?

Слідчі встановили, що Шаповалов і Хмельницький купили в іноземній фірмі майже три тисячі бронежилетів на понад 130 мільйонів гривень, привласнивши понад 100 мільйонів із суми. Це сталося на початку березня 2022 року. Товарознавча експертиза виявила, що реальна ринкова вартість бронежилетів становить лише 25 мільйонів гривень, а якість придбаних не відповідає заявленому класу захисту.

У СБУ стверджували, що організатори «схеми» купили оптову партію неякісних зимових курток і штанів для військовослужбовців на загальну суму 900 мільйонів гривень. Одяг теж не відповідає потрібним вимогам.

16 червня СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони Вʼячеславу Шаповалову та його підлеглому Богдану Хмельницькому за розкрадання з бюджету понад 1 мільярда гривень (ч. 5 ст. 191 ККУ), а також за перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 ККУ).